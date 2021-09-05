شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الأحد، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، بعد انتها فترة الراحلة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء موسم الدورى 2020 / 2021.

وتوج الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.

وعاد باتريس كارتيرون إلى القاهرة أمس السبت، حتى يقود أول تدريب للفريق بعد انتهاء فترة الأجازة التى استمرت قرابة الأسبوع، حيث كان أخر لقاء خاضه الزمالك فى مسابقة الدورى أمام البنك الأهلى يوم الجمعة قبل الماضية

ومن المنتظر أن يشهد مران الزمالك عودة الثنائى عمر السعيد ومحمد صبحى عقب انتهاء إعارة الأول لصفوف الجونة، وانتهاء إعارة الثانى للاتحاد السكندرى.

وفضل باتريس كارتيرون عودة اللاعبين المعارين لصفوف الزمالك، من أجل التمكن من تحديد مصيرهم فى الموسم الجديد، سواء بالاستمرار مع الأبيض أو تجديد إعارتهم أو بيعهم بشكل نهائى.