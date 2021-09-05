شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر عن مصير السوبر المحلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظرائهم في اتحاد الكرة عن مصير مباراة السوبر المحلي ضد طلائع الجيش والمؤجلة من الموسم الماضي، وإمكانية لعب المباراة في الفترة المقبلة إم سيتم تأجيله مجددا من أجل التحضير للبطولات القادمة جيدا، لاسيما بعد أنباء تأجيل مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي إلى ديسمبر المقبل بدلا من إقامته يوم 24 سبتمبر الجاري.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحديد تحديات المرحلة المقبلة من بطولة كأس مصر والدوري والسوبر المصري، من أجل وضع خطة تجهيز لاعبي الفريق الأحمر لهذه المرحلة الصعبة، من أجل المنافسة على حصد كل الألقاب التي ينافس فيها الأهلي في الفترة المقبلة.

على صعيد متصل ، أجرى مسئولو النادي الأهلي عدة اتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام الماضية للاستفسار عن الموعد النهائي لبطولة السوبر الأفريقي بعد الأنباء التى ترددت مؤخراً حول إمكانية تأجيلها.