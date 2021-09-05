شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر عن مصير السوبر المحلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظرائهم في اتحاد الكرة عن مصير مباراة السوبر المحلي ضد طلائع الجيش والمؤجلة من الموسم الماضي، وإمكانية لعب المباراة في الفترة المقبلة إم سيتم تأجيله مجددا من أجل التحضير للبطولات القادمة جيدا، لاسيما بعد أنباء تأجيل مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي إلى ديسمبر المقبل بدلا من إقامته يوم 24 سبتمبر الجاري.
ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحديد تحديات المرحلة المقبلة من بطولة كأس مصر والدوري والسوبر المصري، من أجل وضع خطة تجهيز لاعبي الفريق الأحمر لهذه المرحلة الصعبة، من أجل المنافسة على حصد كل الألقاب التي ينافس فيها الأهلي في الفترة المقبلة.
على صعيد متصل ، أجرى مسئولو النادي الأهلي عدة اتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام الماضية للاستفسار عن الموعد النهائي لبطولة السوبر الأفريقي بعد الأنباء التى ترددت مؤخراً حول إمكانية تأجيلها.
الاتحاد الأفريقي أكد أن بطولة السوبر الأفريقي ستقام يوم 24 سبتمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة بين الأهلي والرجاء المغربي، لكن تقارير خرجت على مدار الأيام الماضية حول إمكانية تأجيل بطولة السوبر الأفريقي لتُقام يوم 24 أو 25 ديسمبر المقبل، وربما يتم تأجيلها إلى شهر فبراير المقبل لأسباب تسويقية.
وتواصل الأهلي مع الكاف الأيام الماضية من أجل معرفة مصير السوبر الأفريقي وموعده النهائي من أجل إنهاء جميع الأمور المتعلقة بالبطولة والسفر وإجراءات الإقامة وغيرها من ترتيبات البطولة.
ويحمل الأهلي لقب السوبر الأفريقي بالفوز على نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة في الدوحة قبل عدة أشهر.