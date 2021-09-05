شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة البارالمبية تبدأ اليوم رحلة العودة إلى القاهرة من طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الأحد، البعثة المصرية لدورة الألعاب البارالمبية رحلة العودة من طوكيو تمهيدا للوصول فى الحادية عشر صباح غدا الأثنين، حيث من المقرر أن يتم استقبال البعثة فى المطار من قبل وزارة الشباب و الرياضة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى فى المركز الأولمبى فور وصول البعثة مباشرة يحضره جميع الحاصلين على الميداليات فى هذه الدورة ، حيث حصلت مصر على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات و برونزيتين عن طريق، فاطمة عمر و شريف عثمان و محمود صبرى رحاب رضوان و محمد صبحى و هانى عبد الهادى فى رفع الأثقال فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو .

وخضعت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، للمسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، من قبل اللجنة المنظمة للبارالمبياد، وتم استلام نتائج المسحات نهاية أمس السبت، وتحديدا بعد مرور خمس ساعات من إجرائها، قبل عودة البعثة لمصر في الساعات القليلة المقبلة.