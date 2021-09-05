شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالإسماعيلى تحسم مصير اللاعبين الراحلين لحل الأزمة المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة اجتماعاً اليوم لحسم ملف اللاعبين الراحلين عن القلعة الصفراء تمهيداً لتسويقهم للإستفادة من أموال بيعهم فى حسم ملف الصفقات الجديدة التى يستعد الدراويش لإبرامها خلال الايام القليلة المقبلة.

قرر النادى الإسماعيلى تأجيل انطلاق فترة الاعداد للموسم الجديد، والتى كان مقرراً لها السبت لتصبح الخميس المقبل، بسبب غموض مصير الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، وتسابق اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية التى طلبها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لإنهاء أزمة تمديد تعاقد المدرب والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

واشترط إيهاب جلال تراجعه عن قرار الاعتذار عن الاستمرار فى منصبه بقيام إدارة النادى بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب تمديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع الدراويش الموسم المقبل، وذلك بعد الضغوط التى تعرض لها للتراجع عن الرحيل عن القلعة الصفراء وعقد جلسة جديدة مع المسئولين لمتابعة تنفيذ طلباته لتمديد تعاقده لاسيما بعد تعاقد عدد كبير من اللاعبين الذى طلبهم مع أندية أخرى بسبب تأخر إدارة النادى فى إتمام المفاوضات معهم.

وحددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى ثلاثة فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 وحتى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 وحتى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون وحتى 2 مليون جنيه، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.