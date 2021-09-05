شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام بطولة العالم للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي أقيمت على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمشاركة 46 دولة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد حفل افتتاح البطولة استعراضًا بالدراجات، بجانب استعراض لأعلام الدول المشاركة في البطولة، إضافة إلى أغنية وطنية رياضية للمطرب محمد نور.

شارك فى البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة في 22 سباقا، من إجمالى 47 دولة شاركت في المنافسات.

وحرصت اللجنة المنظمة، برئاسة وجيه عزام، على تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات تعقيم متواصلة لمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة.

كما تم خلال منافسات البطولة إجراء مسحة طبية للوفود كل 72 ساعة.

ونظمت شركة تذكرتي، برئاسة منتصر النبراوين بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021، والتي أقيمت بالمضمار المُنشأ حديثاً باستاد القاهرة الدولى أمام مجمع الاتحادات الرياضية، والتي انطلقت يوم سبتمبر حتى 5 سبتمبر 2021 بمشاركة 47 دولة.