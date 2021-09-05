شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع اليوم بالجزيرة لتحديد موعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً في الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على الصعيد الرياضي والإنشائي، ومن المقرر أن يُحدد مجلس الأهلي فى اجتماع اليوم موعد انتخابات النادى المقبلة والتى ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.
من ناحية أخرى، أجرى مسئولو النادي الأهلي عدة اتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام الماضية للاستفسار عن الموعد النهائي لبطولة السوبر الأفريقي بعد الأنباء التى ترددت مؤخراً حول إمكانية تأجيلها.
الاتحاد الأفريقي أكد أن بطولة السوبر الأفريقي ستقام يوم 24 سبتمبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة بين الأهلي والرجاء المغربي، لكن تقارير خرجت على مدار الأيام الماضية حول إمكانية تأجيل بطولة السوبر الأفريقي لتُقام يوم 24 أو 25 ديسمبر المقبل، وربما يتم تأجيلها إلى شهر فبراير المقبل لأسباب تسويقية.
وتواصل الأهلي مع الكاف الأيام الماضية من أجل معرفة مصير السوبر الأفريقي وموعده النهائي من أجل إنهاء جميع الأمور المتعلقة بالبطولة والسفر وإجراءات الإقامة وغيرها من ترتيبات البطولة.
ويحمل الأهلي لقب السوبر الأفريقي بالفوز على نهضة بركان المغبي بثنائية نظيفة في الدوحة قبل عدة أشهر.