شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع اليوم بالجزيرة لتحديد موعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً في الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على الصعيد الرياضي والإنشائي، ومن المقرر أن يُحدد مجلس الأهلي فى اجتماع اليوم موعد انتخابات النادى المقبلة والتى ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.

من ناحية أخرى، أجرى مسئولو النادي الأهلي عدة اتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام الماضية للاستفسار عن الموعد النهائي لبطولة السوبر الأفريقي بعد الأنباء التى ترددت مؤخراً حول إمكانية تأجيلها.