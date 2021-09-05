التصفيات الأوروبية: فرنسا تتعثر بالتعادل وتركيا تحلق في صدارة مجموعتها

المنامة - ياسر ابراهيم - لم تتمكن فرنسا من الخروج بأكثر من نقطة أمام مضيفتها أوكرانيا لتصبح صدارتها للمجموعة مهددة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

واصلت فرنسا سلسلة نتائجها المخيّبة بالتعادل مع أوكرانيا 1-1 يوم السبت في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.



وسجّل شابارينكو هدف التقدم لأصحاب الأرض (44) قبل أن يمنح مارسيال التعادل لأبطال العالم بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.



ورفعت فرنسا التي تعادلت في المباراة الثانية توالياً في التصفيات رصيدها إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط عن فنلندا التي لعبت مباراتين أقل، والتي كانت انتصرت على كازاخستان بهدف بوهجانبالو (60).



من جهتها وصلت أوكرانيا للنقطة الخامسة بتعادلها الخامس من أصل خمس مباريات.



تركيا تحلق في صدارة المجموعة السابعة



وفي مباراة أخرى اكتسح المنتخب التركي مضيفه منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة السبت في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السابعة.



وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني كشر المنتخب التركي عن أنيابه محرزاً ثلاثة أهداف عن طريق خليل درفيزأوغلو في الدقيقة 54 وهاكان شالهانوغلو في الدقيقة 65 ثم كينان كارمان في الدقيقة 83.



وضمن المجموعة ذاتها قاد نجم برشلونة ممفيس ديباي منتخب هولندا لتحقيق فوز قوي وكاسح على ضيفه منتخب مونتينيغرو برباعية نظيفة.



وسجل ديباي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و62 قبل أن يضيف جيورجينهو فاينالدوم لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثالث في الدقيقة 70 ثم اختتم كودي غاكبو التسجيل بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 76.



وكان المنتخب النرويجي قد تغلب على مضيفه منتخب لاتفيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة السابعة.



وتقدمت النرويج سريعاً بهدف أحرزه مهاجمها إيرلينغ هالاند في الدقيقة 20 من ركلة جزاء قبل أن يحرز محمد اليونسي الهدف الثاني في الدقيقة 66.



وسيطرت تركيا بذلك على صدارة المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة فيما حلت هولندا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط متفوقة بفارق الأهداف فقط أمام النرويج الثالثة وجاء المنتخب المونتينيغري في المركز الرابع برصيد 7 نقاط فيما احتلت لاتفيا المركز الخامس برصيد 4 نقاط.





المصدر: وكالات