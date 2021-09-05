شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: جروس سبب رحيلى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمود عبد العاطى دونجا، لاعب النادى الإسماعيلى، أن كريستيان جروس كان السبب الرئيسى في رحيله عن الزمالك، وقال دونجا في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على شاشة أون تايم سبورت 2: راض عن مستواى مع الزمالك، لكن واجهت سوء حظ بسبب عدم الاستقرار الفنى، وكل مدرب يختبر مستواك وبعد فترة يرحل ويأتى مدرب آخر، ومشيت من النادى بناءً على طلبى، بعدما تأكدت أن جروس لن يمنحنى الفرصة، كان لديه 11 لاعبا لا يغيرهم، ووظّفنى في البداية مساك، وقال لإسماعيل يوسف إننى سأكون أفضل مساك في مصر، وبعد ذلك قعدنى على دكة البدلاء.

وأضاف: شعرت بأن جروس يتفاءل ويتشاءم، وتعاملت مع إيناسيو ولم أشعر بأنه كذلك، ولم أحزن من أن جروس رحل في نفس الموسم الذى تركت فيه الزمالك لأنى انتقلت لناد أحبه وهو الاسماعيلى.

وتابع: تلقيت عرضا من فاركو، وحصلت على 25 ألف جنيه كأول مكافأة مع النجوم في مسيرتى بكرة القدم، وجروس قال لى انت مش هتمشى لكننى صممت على قرارى، الزمالك طلبنى من الإسماعيلى، ولكن ريكاردو مدرب الفريق وقتها رفض.

وأردف: رئيس النادى في بلغاريا عندما رآنى قال لى إننى شبه دونجا البرازيل وبعدها أصبح لقبى، وطارق حامد أفضل لاعب وسط في مصر، لم يتأخر عن موعد تدريب مرة ويتدرب بمفرده قبل الفريق في الجيم ثم يشارك في المران الجماعى، وفخر الدين بن يوسف ضمن أفضل 3 محترفين بالدورى مع على معلول وأشرف بن شرقى.

واختتم: تحدثت مع مصطفى فتحى قبل انضمامه إلى سموحة ليأتى إلى الإسماعيلى، وتحدثت مع أحد المدربين بالفريق، ولكنه رفض ضم اللاعب وقال أنا غير مقتنع به وإصاباته كثيرة.