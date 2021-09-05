شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: السعيد هو قلب بيراميدز النابض.. ورمضان صبحي مجبش مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عنتر، لاعب النادي المصري، كواليس رحيله عن الزمالك وانتقاله لصفوف الفريق البورسعيدي، قائلا: "المجلس السابق بقيادة مرتضى منصور كان رافض رحيلي من الزمالك".

وأضاف عنتر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "عبد الله السعيد هو القلب النابض لنادي بيراميدز ورمضان صبحي لسه مجبش مستواه".

وتابع لاعب النادي المصري البورسعيدي: "النادي المصري بيتظلم.. بيصرف إقامة بس من 12 لـ 17 مليون جنيه".