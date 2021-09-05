شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر: السعيد هو قلب بيراميدز النابض.. ورمضان صبحي مجبش مستواه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عنتر، لاعب النادي المصري، كواليس رحيله عن الزمالك وانتقاله لصفوف الفريق البورسعيدي، قائلا: "المجلس السابق بقيادة مرتضى منصور كان رافض رحيلي من الزمالك".
وأضاف عنتر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "عبد الله السعيد هو القلب النابض لنادي بيراميدز ورمضان صبحي لسه مجبش مستواه".
وتابع لاعب النادي المصري البورسعيدي: "النادي المصري بيتظلم.. بيصرف إقامة بس من 12 لـ 17 مليون جنيه".
وأكد لاعب المصرى البورسعيدى، أنه بكى من أجل الرحيل عن الزمالك لكى يعود للمشاركة مرة أخرى، بعد قضاء عامين ونصف العام في القلعة البيضاء.
وقال محمد عنتر: "قضيت سنتين ونصف في الزمالك عمرى ما عملت مشكلة، ولا سألت ليه مش بلعب، وحققت 6 بطولات، ولكن لم أكن موفقا مع النادى الأبيض".
وأضاف عنتر: "تعرضت للعديد من الانتقادات من الصفحات على السوشيال ميديا خلال فترة الزمالك غير مبررة، وتصريحات غريبة منسوبة لى، ولم أكن أقل شيئا، والناس بتهاجمنى بسبب صفحات تتخذ اسمى".
وختم: فوجئت باستبعادى من حسابات الزمالك دون سبب، وزوجتى ساندتنى خلال أزمتى في الزمالك، بعد اتهامها لى بالتقصير في التدريبات، لدرجة أنى كنت باخدها معايا المران علشان تعرف إنى بموت نفسى".