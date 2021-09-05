شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نسعى لحسم الصفقة التبادلية مع بيراميدز وتحقيق رغبة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تسعى حاليا لحسم الصفقة التبادلية مع بيراميدز، وأن عبد الله السعيد يرغب في التواجد مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف السيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، أن المجلس الحالي حرص على بناء الثقة مع اللاعبين، بعدما تولى المسؤولية، موضحا أن عودة الجماهير هي الطريق الوحيد لنبذ التعصب، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل نبذه والتخلص منه.

وأوضح السيد، أن هناك إجماعا من الأندية على استكمال الكأس، ولكن فوجئنا بقرار اتحاد الكرة بحصول الأندية على راحة حتى 21 سبتمبر، مشيرا إلى أن الزمالك لم يتم إخطاره ببروتوكول تسلم درع الدوري.

وكشف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن التونسي حمدي النقاز سيعود للأبيض بموافقة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، مؤكدا أن رحيل كريم بامبو من الفريق بسبب التعاقد مع بديله، وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

واختتم تصريحاته بأن هناك بندا واحدا يفصل أشرف بن شرقي عن تجديد عقده مع الزمالك وسيتم حسم كل ذلك عقب عودة اللاعب من المغرب، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده للمشاركة في تصفيات كأس العالم.