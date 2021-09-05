شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الطلائع لحسم مصير عروض الحارس محمد بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة العروض التى وصلت لمحمد بسام حارس مرمى الفريق خلال الاونة الاخيرة.

طلب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش من مسئولى ناديه السماح له بالانتقال لصفوف النادى الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لاسيما أن الحارس حصل على وعد من مسئولى الطلائع فى وقت سابق بالموافقة على انتقاله لأندية القمة حال تلقيه عرض مناسب لإمكانياته وقدراته ويليق بالنادى، وينتهى تعاقد محمد بسام مع الطلائع بنهاية الموسم المقبل.

وتلقى محمد بسام عروض محلية كثيرة خلال الفترة الماضية أبرزها من المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى والبنك الاهلى قبل أن يدخل بؤرة اهتمامات النادى الاهلى لتدعيم حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وكان محمد بسام قد شارك مع فريقه في الموسم المنقضي خلال 35 لقاء وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلال 12 لقاء في حين استقبل 38 هدفا.