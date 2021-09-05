شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: مستحيل الاسماعيلي يهبط للممتاز ب واللاعبون تعرضوا للظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمود عبد العاطى دونجا، لاعب النادى الاسماعيلى، أن هناك حالة من التربص بلاعبى النادى الإسماعيلى من قِبَل الجماهير، وقال دونجا في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورت 2: عندما رحلت عن الزمالك تلقيت 4 عروض، ووقعت مع نادٍ كبير وجماهيرى، وحصلت على مقدم العقد، وبعد ذلك تلقيت اتصالاً من الإسماعيلى، ورغم أنه في المركز الأخير بالدورى إلا أني أعدت مقدم التعاقد واعتذرت للنادى الذى وقّعت له وانضممت إلى الإسماعيلى.

وأضاف: في أول موسم كانت هناك لخبطة، وكل شخص ينظر لمصلحته الشخصية وليس مصلحة النادى، إيهاب جلال ليس ساحرًا لكى يحول الفريق في وقت قليل، واللاعبون تعرضوا للظلم، كنا نحلم بالبطولة العربية، وإيهاب جلال وضع بصمته معنا رغم تراجعنا من أول يوم كان يقول لنا سننافس على المربع الذهبى.

وتابع: صعب جدا كلمة الإسماعيلى هيهبط للممتاز ب، هذا مستحيل، والبعض كان يمسك لنا السكاكين بعد كل مباراة، في جماهير الاسماعيلى هناك نوع بيحب النادى جدا، ونوع آخر ينتقدك بشكل منطقى، ونوع ثالث ليس في عقله سوى سقوط النادى.

وعن إيهاب جلال قال دونجا: إيهاب جلال له طلبات لا أعرفها، ولكن نتمنى أن يكون موجودا وبالتأكيد طلباته ليست صعبة، وفخر الدين بن يوسف لاعب كبير جدا ومن نجوم الفريق، ولكنى أحترم قراره، النادى دفع لنا جزء من المستحقات والأمور أصبحت أفضل، لم يتحدث معى أحد في الاستمرار مع الاسماعيلى حتى الآن.

واختتم لاعب الإسماعيلى متحدثا عن مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم: الجماهير كانت تنتظر أداء مختلفا من المنتخب أمام أنجولا، والجمهور المصرى يفضل الأداء قبل النتيجة، ولذلك دائما نتذكر مباراة البرازيل في كأس العالم للقارات، لكن المكسب كان الأهم.