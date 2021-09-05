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عمار حمدي يحتفل بعودته للأهلي على طريقة صلاح.. ويؤكد: هل أنتم جاهزون؟.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أكد عمار حمدى، صانع ألعاب النادى الأهلى، العائد مؤخرًا إلى الجزيرة بعد انتهاء إعارته فى نادى الاتحاد السكندرى، على جاهزيته للمشاركة مع الفريق الأحمر، وذلك فى أول تصريح له بعد العودة.

عمار حمدى
عمار حمدى

ونشر عمار، صورة له بالقميص الأحمر داخل ملعب مختار التتش، منها صورة وهو يحتفل على طريقة محمد صلاح، نجم الإنجليزى، صحبها بتعليق: "هل أنتم جاهزون؟".

عمار حمدى
عمار حمدى

وقرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى فى الموسم المقبل، لاسيما بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز فى الموسم المنتهى مع زعيم الثغر.

عمار حمدى
عمار حمدى

وكان النادى الأهلى، أعلن أمس السبت، عودة الثنائى المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدى من ناديى سموحة والاتحاد السكندرى على التوالى، وجاءت عودة الثنائى بعدما وافق موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عودة الثنائى، حيث تابعهما الجهاز الفنى طوال الموسم المنقضى.

عمار بقميص الأهلى
عمار بقميص الأهلى
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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