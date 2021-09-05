شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يحتفل بعودته للأهلي على طريقة صلاح.. ويؤكد: هل أنتم جاهزون؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمار حمدى، صانع ألعاب النادى الأهلى، العائد مؤخرًا إلى الجزيرة بعد انتهاء إعارته فى نادى الاتحاد السكندرى، على جاهزيته للمشاركة مع الفريق الأحمر، وذلك فى أول تصريح له بعد العودة.



عمار حمدى

ونشر عمار، صورة له بالقميص الأحمر داخل ملعب مختار التتش، منها صورة وهو يحتفل على طريقة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، صحبها بتعليق: "هل أنتم جاهزون؟".



عمار حمدى

وقرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى فى الموسم المقبل، لاسيما بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز فى الموسم المنتهى مع زعيم الثغر.



عمار حمدى

وكان النادى الأهلى، أعلن أمس السبت، عودة الثنائى المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدى من ناديى سموحة والاتحاد السكندرى على التوالى، وجاءت عودة الثنائى بعدما وافق موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عودة الثنائى، حيث تابعهما الجهاز الفنى طوال الموسم المنقضى.