شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: هدفنا الفوز على الجابون ولم نقصد التمويه بغياب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن الهدف الأساسى للفراعنة هو الفوز على الجابون في المباراة المرتقبة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال البدرى، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: واضح من المباراة الأولى للتصفيات أن كل المنتخبات لديها الرغبة في التأهل ولا توجد مباراة سهلة، فالمباريات الأولى دائما تكون صعبة، ونأمل في تحقيق الفوز الثانى هذا سيساعدنا بشكل كبير، أيضا منتخب الجابون يرغب في الفوز بعد إخفاقه في المباراة الأولى.

وأضاف: كل تركيزنا الآن على التأهل لكأس العالم، وستكون لنا أهداف أخرى بالمونديال في حالة التأهل، الفوز يمثل بالنسبة لنا خطوة إيجابية جدا في مشوارنا.

وتابع: محمد صلاح كان مستبعدا من مباراتى أنجولا والجابون، ولكن حاولنا أن يتواجد معنا، خاصة أن الجابون ليست ضمن قائمة الدول المحظورة ولذلك وافق ليفربول الأمر لم يكن بهدف التمويه إطلاقا، بالتأكيد صلاح كبير.

واختتم: الفريقان لديهما لاعبون مميزون، والفرق متقاربة من بعضها البعض، وشاهدت مباراة الجابون وليبيا، ومنتخب الجابون سجل هدفا مميزا ولكن بعض الأخطاء عرضتهم للهزيمة.