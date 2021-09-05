شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الزمالك: المديونيات علينا تخطت المليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن إدارة ناديه قدمت احتجاجا على العقوبات الصادرة في حق النادي على خلفية الاحتفال بالتتويج بدرع الدوري، مؤكدا أنه يتوقع أن يكون هناك رد فعل إيجابي من اتحاد الكرة بعد دراسة الموضوع بعناية.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "كان هناك عنصر منقوص في الإدارة السابقة، لأن هذه الإدارة هي من جلبت هؤلاء اللاعبين وليس الإدارة الحالية ولكنهم لم يحصلوا على بطولة الدوري لمدة 5 سنوات لأن الإدارة السابقة لم تكن في ظهر اللاعبين، وليس لي خلاف شخصي مع أي شخص وأحترم الجميع".

أوضح أن لاعبي الزمالك كانوا رجالا لأنهم تحملوا الضغوط، ولم يكن يحصلوا على كامل مستحقاتهم ولكنهم تحملوا هذه المشاكل وتوجوت بلقب الدوري.

شدد على أنه سيتم صرف مكافأة جيدة بعد التتويج بلقب الدوري والاتفاق العام أنه كان هناك اجتماع للمجلس لمناقشة المكافآت ولكن طرأت بعض المشاكل التي دفعتنا لتأجيل هذ الملف، مؤكدا أن إدارة ناديه لم تكن أمام مصلحة مصطفى محمد لاعب الفريق المعار إلى جالاتا سراي التركي في الاحتراف بنادي بوردو الفرنسي.

أوضح أنهم دخلوا النادي وكان مديون في خلال الـ12 عام الماضيين بمئات الملايين وتتخطى المليار جنيه ما بين مديونيات أو مطالبات من شركات وجهات حكومية أو مستحقات لاعبين أو قضايا دولية ومحلية، ولكن قمنا بتسوية جزء من القضايا الدولية وخفضنا حوالي 20% وكان المطلوب منا ربع مليار جنيه، وأغلبها قضايا ساذجة.

أضاف أن هناك قضايا من موظفين في النادي تم تسريحهم وأقاموا قضايا وحصلوا على أحكام نهائية، ومن الممكن أن يتم الحجز على رصيد النادي بسبب هذه القضايا، ولا نعلم سبب رحيل هؤلاء الموظفين، والزمالك يحتاج يوميا مليون ونصف يوميا لحل مشاكله.