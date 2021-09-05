شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف الموقف الأخير لباسم مرسى وإمكانية ضم رديف القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سراج، مدير التعاقدات بنادى مصر المقاصة، عن مصير باسم مرسى، مهاجم الفريق، في الفترة المقبلة بعد العروض التى تلقاها مؤخراً، وقال سراج في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: باسم مرسى انضم لسيراميكا، ويتبقى فقط تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، والمصرى لم يطلب منا ضم باسم مرسى.

وأضاف: الأزمة المادية موجودة في كل الأندية بشكل واضح، المقاصة تأثرت في الفترة الأخيرة وتعاقدنا مع لاعبين أو ثلاثة ونحتاج إلى 6 أو 8 لاعبين من لاعبى الدورى الممتاز في الفترة المقبلة.

وتابع: قربنا وجهات النظر مع بيكلى وفسخنا العقد بالتراضى وانضم للجونة، وباقى اللاعبين الذى اتخذوا طريق الشكوى يشتكون من الحقوق المالية كل الأندية تعانى من الأزمة وكنا نتمنى أن يتم الأمر بشكل ودى.

واختتم: سنجتمع خلال الأسبوع الجارى مع عبد الجليل لتحديد اللاعبين والمراكز ومحمد بد الجليل مستمر معنا، ولاعى الأهلى والزمالك قيمتهم الفنية والمالية كبيرة ومن الصعب أن نستعير لاعب من القطبين في تلك الفترة.