شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الجابون: الشعب الجابونى يحب المصريين بشكل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف قنديل، سفير مصر بالجابون، عن كواليس إقامة بعثة المنتخب الوطنى، التى تستعد لمواجهة الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال قنديل، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: تم ترتيب كل الإجراءات لاستقبال بعثة المنتخب وكذلك إجراءات المسحات، وعلى اتصال بالجهاز الإدارى للمنتخب واتحاد الكرة منذ 4 أسابيع بعد تحديد موعد المباراة، ورتبنا زيارة الوفد الأول الذى جاء إلى الجابون لبحث مقر الإقامة.

وأضاف: ويوجد حظر تجول من الساعة التاسعة بالجابون كإجراء احترازي بسبب كورونا، الجابون بلد صغير ومسالم سكانها 2 مليون والشعب مسالم وطيب ويتابع المنتخب المصرى، والجرائد هنا لديها أمل بعدم الخسارة والشعب الجابونى يحب المصريين بشكل عام.

وتابع: لا توجد اختيارات للفنادق، والفندق الذى يتواجد به المنتخب يعتبر المنتخب أول نزيل فيه بعد افتتاحه.

وشارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر، في المران الأخير للفراعنة، استعدادًا لمباراة الجابون المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

واختتم المنتخب مرانه الوحيد على ملعب استاد دي فرانسفيل بالجابون، تحت قيادة حسام البدري، استعدادا لمواجهة الجابون .

أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلى فندق الاقامة بالجابون، وذلك استعدادًا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.