شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلهما: كهربا لم يتلق عروضا.. والشناوي رفض الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم الحديدي، وكيل أعمل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القرار النهائي بشأن رحيل الحارس عن الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف الحديدي، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: " الشناوي يركز في المباريات مع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، ولا يفكر في عروض الاحتراف التي تلقاها، الحارس مستمر مع الأهلي في الموسم المقبل، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق الأحمر في الفترة الجارية".

وتابع الحديدي: "بالنسبة لكهربا، فاللاعب لم يتلق أي عروض في الفترة الأخيرة، واللاعب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، وموسيماني متسمك باستمرار باللاعب بعد التزامه في الفترة الماضية".