شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلهما: كهربا لم يتلق عروضا.. والشناوي رفض الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث حازم الحديدي، وكيل أعمل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القرار النهائي بشأن رحيل الحارس عن الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأضاف الحديدي، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: " الشناوي يركز في المباريات مع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، ولا يفكر في عروض الاحتراف التي تلقاها، الحارس مستمر مع الأهلي في الموسم المقبل، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق الأحمر في الفترة الجارية".
وتابع الحديدي: "بالنسبة لكهربا، فاللاعب لم يتلق أي عروض في الفترة الأخيرة، واللاعب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، وموسيماني متسمك باستمرار باللاعب بعد التزامه في الفترة الماضية".
في ذات السياق، كشف مصدر حقيقة ما تردد عن اقتراب محمد الشناوي قائد الأهلي من الانتقال إلى نادي النصر السعودي، بعد تقديم النادى السعودى عرضا مغريا للتعاقد مع قائد الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال المصدر، إن النصر السعودي أغلق باب التفاوض مع الأهلي لشراء خدمات الشناوي بعد إخطاره من قبل مسئولي القلعة الحمراء برفض التفريط في اللاعب، مؤكدا أن قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق السعودي أصبحت مكتملة ولا يمكنه ضم لاعب أجنبي جديد.
وشدد المصدر على أن الأهلي لا يفكر اطلاقا في بيع محمد الشناوي، خاصة مع عدم وجود بديل في قائمة الفريق الأحمر أو في الدوري المصري بنفس مستوى وإمكانيات الشناوي.
وأوضح المصدر أن الأهلي يتمسك ببقاء الشناوي باعتبار أنه قائد الفريق الأحمر ومن الركائز الأساسية ولا مجال للتفكير في أية عروض بشأنه، خاصة أن الأهلي يستعد للمشاركة في السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية.
وأكد أن بيتسو موسيماني يرغب في الإبقاء على الشناوي، ويرفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل قائد الفريق.