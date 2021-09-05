شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: لن أرحل عن سيراميكا.. وهدفي العودة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، أن الدوري في الموسم المقبل سيكون غاية في الصعوبة، قائلا: "أتمنى نجاح سيراميكا في تقديم مستويات مميزة والتواجد بين الكبار لأن الجميع أتم استعداده للظهور بشكل جيد في الموسم الجديد والجميع يرغب في تقديم مستويات مميزة".

وأضاف إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، أنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل ولا نية للرحيل، بعد تألقه وظهوره بشكل جيد مع الفريق في الموسم الأول له مع الفريق، بعد انتقاله قادما من مصر للمقاصة.

وأكد صانع ألعب سيراميكا، أنه يحترم قرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ويتمنى له التوفيق أمام الجابون غدا الأحد، وأنه سيحاول الاجتهاد وتقديم أفضل مستوياته من أجل التواجد للمنتخب خلال الفترة المقبلة.