موعد مباراة منتخب مصر والجابون اليوم الأحد 5 / 9 / 2021 والقنوات الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، مساء اليوم الأحد 5 / 9 / 2021، مواجهة قوية عندما يلتقى منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

موعد مباراة منتخب مصر والجابون بتصفيات كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر والجابون فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على انجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انجولا رابعا.

ويسعى حسام البدرى وجهازه لتحقيق نتيجة ايجابية فى مباراة اليوم، لذا عقد البدرى أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالتركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، لاسيما وأن المدير الفنى غير راض عن الأداء فى المباراة الأولى أمام انجولا لذا طالب لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير اليوم والعودة من الجابون بنتيجة ايجابية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والجابون

تذاع مباراة منتخب مصر والجابون اليوم الأحد على قناة أون تايم سبورت المفتوحة.