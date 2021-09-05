شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: أجيد تسديد ضربات الجزاء ولا أرغب فى الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، عن إجادته تسديد ضربات الجزاء، وقال: "أجيد تسديد ركلات الجزاء، ولدي الجرأة لتسديد ركلة جزاء في إحدى المباريات إذا اضطرتني الظروف لذلك".

وأضاف عواد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "ترددت أنباء كثيرة عن رحيلي عن الفريق، أنا مجرد لاعب في الزمالك وليس دوري أن أقيم نفسي، رغبتي هي الاستمرار مع الزمالك، وللنادي والجهاز الفني حرية اختيار القرار".

وأضاف حارس مرمى الفريق الأبيض: "بعد غياب عن المشاركة لسنة ونصف، عدت وشاركت في أصعب 7 مباريات بالدوري وكنت رائعا بشهادة الجميع".

وتحدث عواد عن المنافسة بين حراس فريقه وخطة الموسم الجديد وموقف كارتيرون قائلا: "غبت فترة طويلة، وما أعرفش أنا قعدت ليه أصلا؟!".