شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يخوض 6 وديات خلال فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان، خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التي منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، حفاظا عليهم من الإجهاد.

وتقام مباريات فريق إنبي الودية علي الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت، استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة.

وجاءت مواعيد المباريات الودية كالتالى:

السبت 4/9. مع نادي البلاستيك

الاحد 5/9..مع نادي بورتو

الثلاثاء 7/9 مع نادي النصر فى النصر

السبت 11/9 مع نادي حرس الحدود

الاحد 12/9 مع الجيش فى الجيش

الثلاثاء 14/9 مع نادي فاركو

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

قرر اتحاد الكرة، في ضوء ما استمع إليه من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، مراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني ومنح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر الجاري، ولا تقام قبله أي مباريات رسمية.

وفضل اتحاد الكرة منع إقامة أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف إقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.

وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلاً على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.