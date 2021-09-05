شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: اكتملنا بوجود صلاح والدورى أثر على مستوانا أمام أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من جماهير الكرة المصرية أن تمنح لاعبى المنتخب العذر بعد مستواهم في مباراة أنجولا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال مجاهد، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: صفوف المنتخب اكتملت بانضمام محمد صلاح، ولا يوجد غير المنتخب الوطنى بالفندق، لذلك التركيز عال جدا بين أعضاء البعثة، وهناك تفاؤل بحذر، والملعب جيد جدا وعلى قدر المستطاع وفرنا كل سبل الراحة للمنتخب، ونتمنى أن نحقق النتيجة التى يتمناها كل المصريين، وأن نركب المجموعة من بدرى.

وأضاف: وجود محمد صلاح مهم معنويا وفنيا وحرصه على القدوم وتركيزه هذا يعطى اللاعبين شعور بالأهمية وخرجنا من أجواء الدورى خاصة أن المباراة الأولى كانت بعد نهاية الدورى بوقت قليل، ولكن مباراة الجابون مختلفة، وشعور أن صلاح قادم من كل هذه المسافة يعطى إحساسا بأننا دخلنا كل مراحل الجد.

وتابع رئيس اللجنة الثلاثية: الأمور تصعبت على الجابون، ولكن في النهاية البطل الذى يستهدف الصعود يركز على نفسه فقط، ومحمد أبو العلا يتواصل مع اللاعبين باستمرار، الننى عنصر مهم، ولم يكن هناك سبب يمنع مجيئه، وكنا نتمنى تواجده لكن الإصابة حرمته، ونتمنى أن يلحق بنا تريزيجيه في ختام التصفيات.

واختتم مجاهد: يجب أن نعذر المنتخب عن المباراة الماضية أمام أنجولا، نسبة التركيز لم تكن كاملة، خاصة أنها جاءت بعد الدورى مباشرة والمباريات المقبلة ستكون أفضل.