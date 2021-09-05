البرازيل تتوج بذهبية كرة القدم الخماسية للمكفوفين في طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

فاز المنتخب البرازيلي لكرة القدم الخماسي للمكفوفين، أمس السبت، في النهائي على الأرجنتين وتوج بطلا لدورة الألعاب الباراليمبية في طوكيو ليحصد للمرة الخامسة على التوالي اللقب الذي بدأ في حصده منذ عام 2004.



وبرهن منتخب البرازيل في طوكيو على أفضيلته في بطولة حقق فيها الانتصارات، فقد فاز في مرحلة المجموعات على الصين بثلاثية نظيفة وعلى اليابان برباعية نظيفة وعلى فرنسا بنفس النتيجة، كما تغلب في نصف النهائي على المغرب بهدف نظيف وفي النهائي على الأرجنتين أيضاً بهدف نظيف لرايموندو مينديز.

وحققت البرازيل بذلك خامس لقب باراليمبي في كرة القدم الخماسية للمكفوفين في النسخ الخمس الباراليمبية التي أدرجت فيها هذه الرياضة ضمن البطولة منذ تصنيفها كلعبة باراليمبية في نسخة 2004 بأثينا.

ولم يتجاوز المنتخب الإسباني، الحائز على الميدالية البرونزية في آثينا 2004 ولندن 2012، مرحلة المجموعات في طوكيو.