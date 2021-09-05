تجديد الثقة في الجهاز الفني للفيصلي الأردني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

باشرت الهيئة الإدارية لنادي الفيصلي الأردني، أعمالها، أمس السبت، في مقر النادي وتم اتخاذ عدة قرارات مهمة، كما أبدت ثقتها بالجهازين الفني والإداري واللاعبين في الفريق الأول.



1- توزيع المناصب الإدارية على النحو التالي:

- رئيس النادي: الدكتور سالم أبو قاعود.

- أمين السر: محمود الكيلاني.

- أمين الصندوق: سيف عجاج.

- منسق الهيئة الاستشارية الرياضية: أمجد عليان الزواهرة.

- منسق لجنة المساهمة والدعم: الدكتورة خديجة أبو حمور.

2- تشكيل لجنة لغايات السير بإجراءات الاستلام والتسليم لأمانة السر وأمانة الصندوق.

3- اطلاع الهيئة الإدارية على توصيات لجنة التحقق التي شكلها وزير الشباب وتم الاتفاق على تنفيذ جميع التوصيات.

4- اعتماد الموقع والصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر حصري للأخبار وبتصريحات مباشرة من قبل رئيس النادي على أن يتولى أمين السر محمود الكيلاني الإشراف عليها مع التأكيد على ثقة الإدارة بالقائمين عليها.

5- الاجتماع مع بعض من أعضاء مجلس الإدارة السابق وعدد من أعضاء وأبناء ومشجعي ومؤازري النادي.

6- الاتفاق على تشكيل لجان تطوعية من أبناء النادي لخدمة النادي.

7- أبدت اللجنة الإدارية المؤقتة ثقتها بالجهازين الفني والإداري واللاعبين في الفريق الأول، متمنية منهم أن يبذل الجميع أقصى طاقاتهم بما يليق باسم وشعار "الزعيم"، بعد أن تم الاجتماع بالكوادر الإدارية الخاصة بالنادي.