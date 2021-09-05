بعثة «الأبيض» إلى عمّان لمواجهة سوريا في الجولة الثانية لتصفيات المونديال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

غادرت بعثة منتخب الإمارات الأول متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان، وذلك لمواجهة منتخب سوريا الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من المرحلة الحاسمة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



وكان "الأبيض" أدى تدريباً استشفائياً خفيفاً، وسعى من خلاله الجهاز الفني للتخلص من الإرهاق الناجم عن مباراة لبنان، وتواصلت تحضيرات المنتخب للمباراة المقبلة بتدريب أجراه اليوم السبت، شارك فيه جميع اللاعبين المغادرين مع البعثة.

وحرص الجهاز الفني على التحدث مع اللاعبين مطالباً اياهم بتجاوز آثار المباراة الأولى، والتركيز على المواجهات المقبلة، حيث هناك تسع مباريات مهمة تنتظر المنتخب، ويتعين على الجميع بذل أقصى الجهد الممكن من أجل حصد أكبر عدد من النقاط لابقاء حظوظ "الأبيض" قائمة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وسيؤدي "الأبيض" عدداً من التدريبات خلال وجوده بعمّان، يواصل عبرها الجهاز الفني التحضير للمواجهة المهمة التي تنتظره أمام سوريا، خاصة بعد نتيجة التعادل التي خرج بها من مباراة الجولة الأولى أمام لبنان، فيما خسرت سوريا أولى مبارياتها في مواجهة ايران بهدف دون مقابل.