الكندية أندريسكو إلى رابع أدوار أمريكا المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

حجزت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو مقعدها في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى (الغراند سلام)، إثر فوزها الكاسح اليوم السبت في الدور الثالث على البلجيكية جريت مينين بمجموعتين دون رد.



ولم تحتج المتوجة على ملاعب فلاشيغن ميدوز في 2019 لأكثر من ساعة و7 دقائق من أجل حسم الأمور لصالحها بنتيجة 6-1 و6-2.

وستواجه صاحبة الـ21 عاماً في الدور الرابع، اليونانية ماريا سكاري التي تفوقت على التشيكية بيترا كفيتوفا، المرشحة العاشرة للقب، بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و6-3، خلال ساعة و21 دقيقة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، تأهلت السويسرية بليندا بنشيتش هي الأخرى للدور الرابع بتغلبها على الأمريكي جيسيكا بيجولا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-4.

وستكون منافسة البطلة الأوليمبية في (طوكيو 2020) في الدور المقبل الفائزة من المباراة التي ستجمع بين البولندية إيغا شفينوتيك، والإستونية أنيت كونتافييت.