الامارات | خيلاً تتنافس في لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية بألمانيا 12

شكرا لقرائتكم خبر عن خيلاً تتنافس في لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية بألمانيا 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار إيفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، اليوم، منافسات المحطة السابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين في واحدة من أكبر المواجهات وأهم السباقات في المضامير الأوروبية. ويقام الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه ودعم الملاك والمربين بجميع المضامير العالمية وتشجيعهم على زيادة إنتاج الخيل العربي، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، في ظل التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الألماني للخيل العربي. ويشهد سباق الكأس الذي يقام للعام الثالث على التوالي مشاركة 12 خيلاً تمثل النخبة من أفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، وتتميز بتنوع المجموعة بين المهور الواعدة التي برهنت قوتها وفرضت حضورها في السباقات الأوروبية أخيراً وبين الجياد أصحاب الإنجازات الكبيرة والحضور البارز في مشهد منصات التتويج، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.



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