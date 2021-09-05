الامارات | منتخب الشباب يخسر تجربته الودية الأولى أمام الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر تجربته الودية الأولى أمام الكويت والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 أمام منتخب الكويت، بهدفين لهدف، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة بدبي، ضمن معسكره الداخلي باتحاد الكرة، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب بمدينة البصرة العراقية نوفمبر المقبل.

سجل هدف منتخبنا الوطني اللاعب صالح الحوسني في الدقيقة 46.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت سعيد المقدامي في حراسة المرمى، وخميس المنصوري، وحميد المهري، ومحمد شعبان، وحمد اليماحي، وصالح الحوسني، ومبارك أحمد، ومنصور المنهالي، ومحمد مطر، وسلطان عادل، وضاري فهد.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيغا، على مشاركة غالبية اللاعبين خلال شوطي المباراة.

ويلتقي المنتخبان مجدداً اليوم في المباراة الودية الثانية على الملعب ذاته.



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