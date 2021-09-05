الامارات | «إماراتي أنا» بطلاً لسباق «سبرينت كب ستيكس» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «إماراتي أنا» بطلاً لسباق «سبرينت كب ستيكس» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «إماراتي أنا» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان، بطلاً لسباق «سبرينت كب ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1»، المقام ضمن سلسلة «سباقات موسم الأبطال البريطاني»، وجرى أمس، لمسافة 1200 متر عشبي، على مضمار «هايدوك» البريطاني العريق.

وواصلت خيول الإمارات، تألقها على مضمار «هايدوك»، بعد أن حصدت جياد الدولة، ثلاثة انتصارات من أصل الأشواط الستة التي تضمنها السباق، إذ بجانب فوز «إماراتي أنا» بلقب الشوط الخامس والرئيس، نجح زميله في الإسطبل المهر «تريبل تايم» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب ذاته كيفين ريان، في انتزاع لقب الشوط الافتتاحي «أسيندانت ستيكس» المخصص لخيول من عمر السنتين لفئة «ليستد» وجرى لمسافة 1600 متر، قبل أن يحقق المهر «غولدن فلام» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مارك جونستون، الفوز بلقب الشوط الثالث «ماي أوودز بوست هانديكاب» الذي جرى لمسافة 2400 متر عشبي.

وعرف الفارس أندريه أتزيني، كيفية الحفاظ على قدرات «إماراتي أنا» خلال المراحل الأولى للشوط الرئيس، والبقاء قريباً من كوكبة المقدمة، قبل أن يطلق العنان للجواد البالغ من العمر خمس سنوات، في الـ200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، ومنتزعاً الصدارة نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة وتسع ثوانٍ و30 جزءاً من الثانية، بفارق «الكتف القصير» عن أقرب منافسيه الجواد «ستارمان» المملوك لـ«ديفيد وورد» وإشراف المدرب «إي دي والكير» الذي قاده الفارس طوم ماركيواند للمركز الثاني، وحل ثالثاً الجواد «شيلي شيلي» لـ«كينغ باور للسباقات» بإشراف المدرب اندرو بالدينغ وقيادة الفارس ديفيد بربيرت.

وفي سيناريو مشابه، نجح الفارس اندريه أتزيني في تكرار الأسلوب ذاته مع المهر «تريبل تايم» خلال مجريات الشوط الأول، الذي قاده لانتزاع المركز الأول وقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و42 ثانية و21 جزءاً من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني المهر «حفيت» المملوك لـ«غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، وليذهب المركز الثالث للمهر «دوك بوكس» المملوك لـ«جي كيه بأول للسباقات»، بإشراف المدرب ريتشارد هانان وقيادة الفارس شين ليفي.



هيمنة مطلقة لـ «غولدن فلام» في «ماي أوودز بوست هانديكاب»



فرض المهر «غولدن فلام» هيمنته المطلقة على مجريات الشوط الثالث «ماي أوودز بوست هانديكاب» بعد أن قاده الفارس جو فاننينغ، للانطلاق من البوابة السادسة، والقبض مسرعاً على صدارة السباق، والحفاظ عليها طوال مجريات الشوط، وقطع خط نهاية مسار 2400 متر بالمركز الأول، بزمن بلغ ثلاث دقائق، وثلاث ثوانٍ، و51 جزءاً من الثانية، بفارق الطول عن صاحب المركز الثاني المهر «برايانو» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجيه فاريان، وقيادة الفارس اندريه أتزيني، وذهب المركز الثالث للمهر «فالي فورغ» المملوك لـ«جورج ستروبريدج» بإشراف المدرب اندرو بالدينغ وقيادة الفارس ديفيد بروبيرت.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news