الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 سبتمبر 2021
تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم
إنجلترا - أندورا 20:00
ألبانيا - المجر 20:00
إسبانيا - جورجيا 22:45
ألمانيا - أرمينيا 22:45
سويسرا - إيطاليا 22:45
بلجيكا - التشيك 22:45
تصفيات أميركا الجنوبية
البرازيل - الأرجنتين 23:00
التصفيات الإفريقية
رواندا - كينيا 17:00
توغو - ناميبيا 20:00
الغابون - مصر 23:00
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