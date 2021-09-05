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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 سبتمبر 2021


تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم
إنجلترا - أندورا 20:00
ألبانيا - المجر 20:00
إسبانيا - جورجيا 22:45
ألمانيا - أرمينيا 22:45
سويسرا - إيطاليا 22:45
بلجيكا - التشيك 22:45

تصفيات أميركا الجنوبية
البرازيل - الأرجنتين 23:00

التصفيات الإفريقية
رواندا - كينيا 17:00
توغو - ناميبيا 20:00
الغابون - مصر 23:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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