الامارات | منتخب الجودو يستعد في الفجيرة للبطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يستعد في الفجيرة للبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخب الجودو لفئتي الأشبال والناشئين درجة استعداداته في التدريبات اليومية المشتركة بالفجيرة مع فريق نادي الفجيرة للمراحل العمرية للفنون القتالية للجودو. يأتي ذلك، في إطار استعدادات الطرفين للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة للمنتخبات والأندية للجودو، الـ10 للناشئين والناشئات، والـ8 للشباب والـ6 للشابات والأشبال والبراعم، التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 16 الجاري.

وتتواصل التدريبات المشتركة بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية حتى موعد السفر للقاهرة عن طريق مطار الشارقة الدولي عصر يوم الأربعاء المقبل، فيما تقيم بعثة المنتخب حالياً بفندق كونكورد بالفجيرة. وحدد الاتحاد العربي للجودو وصول المنتخبات والفرق المشاركة للقاهرة حتى يوم الخميس المقبل وهو الموعد المحدد لتسجيل المشاركين في البطولة، وتحددت الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل موعداً للاجتماع الفني والميزان استعداداً لانطلاقة البطولة المفتوحة للفرق والأندية والبراعم، وذلك ظهر يوم السبت المقبل.



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