الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجيل

قرّرت إدارة أحد أندية الدوري تأجيل الإعلان عن صفقة جديدة مع لاعب أجنبي، رغم الاتفاق على البنود كافة بين الطرفين، إذ سيجري اللاعب فحصاً طبياً جديداً للتأكد مع تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

مشاورات

تشاور مدرب أجنبي مع شركة كرة القدم للاستغناء عن خدمات اللاعب الأجنبي الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، ومحاولة استقدام لاعب أجنبي آخر قبل غلق باب القيد، لتواضع مستوى اللاعب بصورة لا تخدم خطط الفريق، بحسب ما زعم.

رفض

رفض مسؤول في أحد الأندية السماح لمصور بمتابعة مباراة فريقه الودية التي لعبها في الأسبوع الماضي، رغم أنه كان يحمل مسحة سلبية تمنحه الحق في القيام بمهام عمله، إذ تحجج هذا المسؤول بأن المباراة سرية وغير مسموح بنشر أي صور أو أخبار عنها.

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