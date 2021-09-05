الامارات | الذيد يطلق وثيقة السلوك الرياضي والأخلاقي

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يطلق وثيقة السلوك الرياضي والأخلاقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الذيد وثيقة السلوك الرياضي الأخلاقي والمهني لمنتسبيه، بهدف تطوير العمل المؤسسي، وإشاعة الروح الرياضية العالية في النادي، وفقاً لأفضل المواصفات الاحترافية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمه النادي أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة حميد الخاطري، وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية خليفة الكتبي، والمدير التنفيذي الدكتور حمود خلف، والمنسق الثقافي الدكتور هاني حمزة.

ويأتي إطلاق الوثيقة تزامناً مع مرور 40 سنة على تأسيس النادي، وتركز الوثيقة على إرساء قيم ومعايير العمل في النادي، لتعزز ثقة المجتمع بالنادي.

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