القيمة السوقية الأعلى..لا تعني حصد البطولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما توج الهلال للمرة الأولى بطلا لدوري المحترفين في موسم 2009 - 2010 ، كانت قيمة لاعبيه السوقية مجتمعة 15.58 مليون يورو )كأعلى الأندية قيمة سوقية(، وهي التي تعادل القيمة السوقية للاعب واحد بين صفوف الفريق الآن، وهو البرازيلي ماثيوس بيريرا.

كما أن القيمة السوقية للنصر الذي حل ثانيا في موسم2009 خلف الهلال البطل، بلغت وقتها 12.5 مليون يورو، وهي التي تعادل قيمة لاعبه المصاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

ولا يعني التربع على قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية خطف البطولات من الآخرين، فالفتح الذي توج بلقب دوري المحترفين موسم 2013 - 2014 كانت قيمته السوقية حينذاك 4.43 ملايين يورو، وهي قيمة تعادل تقريبا سدس القيمة السوقية للنادي الأعلى في ذلك الموسم، نادي الهلال بقيمة 25.40 مليون يورو.

في الموسم الحالي الذي انقضت منه 3 جولات حتى الآن، فإن القيمة السوقية للاعبي دوري الأمير محمد بن سلمان بلغت 368.45 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت العالمي »، يتصدرها

قطبا العاصمة الهلال والنصر، فيما تقدم محترف اله الل البرازيلي ماثيوس بيريرا اللاعبين الأكثر قيمة سوقية(15 مليون يورو)، تلاهلاعب النصر الغائب بسبب الإصابة منذ الموسم الماضي، الأرجنتيني بيتي مارتينيز بـ 12 مليون يورو، فيما تساوى في المركز الثالث كل من الكاميروني فينسينت أبوبكر

والبرازيلي أندرسون تاليسكا (النصر)وموسى ماريغا (الهلال).

ولم تشكل القيمة السوقية في المواسم الأربعة الماضية قيمة مؤثرة في تحقيق بطولة الدوري أو المنافسة على المراكز المتقدمة، كما حدث مع فريق الأهلي الذي سجل قيمة سوقية 80.10 مليون يورو موسم 2019 - 2020 ، ومع ذلك احتل المركز الثالث خلف البطل الهلال والنصر الوصيف.

كما أن القيمة السوقية العالية لم تنصف فريق العين أيضا، فرغم احتلاله المركز الخامس الموسم

الماضي من حيث القيمة السوقية للاعبيه ( 21.25 مليون يورو) إلا أنه لم يصمد على البقاء بدوري الأضواء، وعاد سريعا لدوري الدرجة الأولى.

القيمة السوقية للأندية بالموسم الحالي (حسب ترانسفير)

النصر 62.05 مليون يورو

الهلال 61.15 مليون يورو

الأهلي 41.68 مليون يورو

الاتحاد 37.15 مليون يورو

الشباب 26.35 مليون يورو

الاتفاق 25.95 مليون يورو

التعاون 16.03 مليون يورو

الفيصلي 15.80 مليون يورو

الحزم 13.33 مليون يورو

الباطن 12.55 مليون يورو

الفتح 12.43 مليون يورو

ضمك 9.65 ملايين يورو

أبها 9.20 ملايين يورو

الفيحاء 8.93 ملايين يورو

الرائد 8.20 ملايين يورو

الطائي 8.03 ملايين يورو

اللاعبون الأغلى في الموسم الحالي

(الهلال)ماثيوس بيريرا 15 مليون يورو

(النصر) بيتي مارتينيز 12 مليون يورو

فينسينت أبوبكر 10 ملايين يورو

أندرسون تاليسكا 10 ملايين يورو

(الهلال) موسى ماريغا 10 ملايين يورو

الفريق البطل والأعلى قيمة سوقية في المواسم الماضية

2009 - 2010

البطل: الهلال ( 56 نقطة) الأعلى قيمة سوقية: الهلال (15.58 مليون يورو)

2010 ـ 2011

البطل: الهلال (64 نقطة) بقيمة سوقية 18.10 مليون يورو

الاتحاد الأعلى قيمة سوقية (26.50 مليون يورو)

2011 - 2012

البطل: الشباب (64 نقطة) بقيمة سوقية 23.53 مليون يورو

الهلال الأعلى قيمة سوقية (43.13 مليون يورو)

2012 ـ 2013

البطل: الفتح (64 نقطة) بقيمة سوقية 4.43 ملايين يورو

الهلال الأعلى قيمة سوقية (25.40 مليون يورو)

2013 ـ 2014

البطل: النصر (65 نقطة) بقيمة سوقية 11.90 مليون يورو

الهلال الأعلى قيمة سوقية (28.60 مليون يورو)

2014 ـ 2015

البطل: النصر (64 نقطة) بقيمة سوقية 15.80 مليون يورو

الهلال الأعلى قيمة سوقية (21.95 مليون يورو)

2015 ـ 2016

البطل: الأهلي (63 نقطة) بقيمة سوقية (13.25 مليون يورو)

الهلال الأعلى قيمة سوقية (16.48 مليون يورو)

2016 ـ 2017

البطل: الهلال (66 نقطة)

الهلال الأعلى قيمة سوقية(17.5 مليون يورو)

2017 - 2018

البطل: الهلال (56 نقطة) بقيمة سوقية 26.03 مليون يورو

الأهلي الأعلى قيمة سوقية (33.38 مليون يورو)

2018 ـ 2019

البطل: النصر (70 نقطة) بقيمة سوقية 54.83 مليون يورو

الهلال الأعلى قيمة سوقية (57.25 مليون يورو)

2019 ـ 2020

البطل: الهلال 72 نقطة بقيمة سوقية 53.93 مليون يورو

الأهلي الأعلى قيمة سوقية (80.10 مليون يورو، وهي أعلى قيمة سوقية حتى اليوم)

2020 ـ 2021

البطل: الهلال (61 نقطة) بقيمة سوقية 42.78 مليون يورو

الأهلي الأعلى قيمة سوقية (52.18 مليون يورو)