شكرا لقرائتكم خبر الأخضر يغادر لمسقط دون عطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، استعدادا لمواجهة المنتخب العماني مساء الثلاثاء المقبل في إطار لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر للمجموعة الثانية. وستغادر البعثة عقب الفراغ من الحصة التدريبية المقررة مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وكان الأخضر كسب مباراته الأولى التي استضاف فيها منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك بنتيجة 3/ 1، كما عاد المنتخب العماني من العاصمة اليابانية طوكيو بفوز غال عندما تغلب على المنتخب الياباني في أرضه 1/0.

وكان المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد قد نظم حصة استشفائية الجمعة الماضي، فيما عمل أمس على أن يكون التدريب شاملا متنوعا اشتمل على مناورة رئيسة في منتصف الملعب تحضيرا للمواجهة المقبلة، حيث فرض خلال المناورة الأسلوب الفني الذي سيدخل به مواجهة الثلاثاء.

كما وقف رينارد وجهازه الفني المعاون على طريقة أداء المنتخب العماني في مباراته التي توجها بالفوز على اليابان لدراسته جيدا.

يذكر أن الجهاز الفني بالتشاور مع الجهاز الطبي، سمح للاعب عبدالله عطيف بمغادرة المعسكر أمس لتلقي العلاج عقب إصابته في الرباط الجانبي للركبة وخروجه متأثرا بهذه الإصابة في الدقيقة الـ 18 من المواجهة الفائتة أمام فيتنام.

وينتظر أن يستمر غياب عطيف فترة لا تقل عن شهر، ما يعني غيابه عن المباريات الثلاث المقبلة للأخضر في هذه المرحلة أمام عمان واليابان والصين، بجانب غيابه عن المشاركة مع فريقه الهلال بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا عندما يواجه نظيره استقلال طهران يوم 14 سبتمبر الحالي.