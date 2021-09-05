شكرا لقرائتكم خبر الأخضر يغادر لمسقط دون عطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الأخضر كسب مباراته الأولى التي استضاف فيها منتخب فيتنام على ملعب مرسول بارك بنتيجة 3/ 1، كما عاد المنتخب العماني من العاصمة اليابانية طوكيو بفوز غال عندما تغلب على المنتخب الياباني في أرضه 1/0.
وكان المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد قد نظم حصة استشفائية الجمعة الماضي، فيما عمل أمس على أن يكون التدريب شاملا متنوعا اشتمل على مناورة رئيسة في منتصف الملعب تحضيرا للمواجهة المقبلة، حيث فرض خلال المناورة الأسلوب الفني الذي سيدخل به مواجهة الثلاثاء.
كما وقف رينارد وجهازه الفني المعاون على طريقة أداء المنتخب العماني في مباراته التي توجها بالفوز على اليابان لدراسته جيدا.
يذكر أن الجهاز الفني بالتشاور مع الجهاز الطبي، سمح للاعب عبدالله عطيف بمغادرة المعسكر أمس لتلقي العلاج عقب إصابته في الرباط الجانبي للركبة وخروجه متأثرا بهذه الإصابة في الدقيقة الـ 18 من المواجهة الفائتة أمام فيتنام.
وينتظر أن يستمر غياب عطيف فترة لا تقل عن شهر، ما يعني غيابه عن المباريات الثلاث المقبلة للأخضر في هذه المرحلة أمام عمان واليابان والصين، بجانب غيابه عن المشاركة مع فريقه الهلال بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا عندما يواجه نظيره استقلال طهران يوم 14 سبتمبر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يغادر لمسقط دون عطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.