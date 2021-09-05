اعتماد مجلس إدارة اتحاد الهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

وجاءت أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على النحو التالي: محمد بن حمد البلوي، خالد بن فهد أبونيان، أحمد بن صالح الخمشي، جاسر بن سليمان الحربش، مزيد بن محمد السبيعي، عبدالعزيز بن مالك المالك، خالد بن فيصل المري، محمد بن علي أبو ساق، رياض بن ثامر السعدون، محمد بن ناصر المكيرش.

وثمن الأمير فهد بن جلوي، نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأسرة رياضة الهجن في المملكة، للأمير الأمير عبدالعزيز بن تركي، ثقته واهتمامه الكبير برياضة الآباء والأجداد، متمنيا لمجلس الإدارة في دورته الجديدة كل التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهدا في دعم رياضة الهجن حتى أوصلتها إلى مصاف العالمية.