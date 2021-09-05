صافرة «حنا» للسعودية وعمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على طاقم تحكيم سوري إماراتي كويتي أردني لإدارة المواجهة التاريخية بين السعودية ومضيفتها عمان الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

ويتكون الطاقم الذي سيدير أول مواجهة في التاريخ بين المنتخبين في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، من حكم الساحة السوري حنا حطاب، بمساعدة مواطنه علي أحمد، والإماراتي أحمد الراشدي، والكويتي أحمد فيصل (حكما رابعا).

فيما اختار الاتحاد الآسيوي، الإماراتي علي العلي حكما لتقنية الفيديو، والأردني أحمد فيصل مساعدا له.