شكرا لقرائتكم خبر تذكرة السعودية وعمان 10 أضعاف السعر الرسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الاتحاد العماني لكرة القدم أمس في بيان له مع شركة (تم دان) الراعي الرسمي لمباراة المنتخبين العماني وضيفه السعودي المقررة الثلاثاء المقبل على مجمع السلطان قابوس الرياضي ضمن الجولة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022، من الاحتيال والنصب في بيع التذاكر الخاصة بالمباراة بعد أن أعلن عن حصر نسبة الحضور الجماهيري في 30% من الطاقة الاستيعابية لملعب المباراة.

وكان الاتحاد العماني أعلن طرح التذاكر على منصة محلية، إلا أنه وخلال ساعة واحدة انتهت عملية البيع وتم الإعلان عن نفاد التذاكر، قبل أن تتفاجأ الجماهير مرة أخرى بعرض التذاكر في منصات أخرى بعشرة أضعاف السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الاتحاد العماني والشركة الراعية، حيث وصل سعر التذكرة إلى 20 ريالا عمانيا، علما أن سعرها الأصلي ريالان فقط.

وأظهرت جماهير عمانية غضبها من طريقة بيع تذاكر المباراة ونفادها سريعا، ثم طرحها للبيع من قبل مجهولين، على مختلف المنصات المحلية.

وأكد الاتحاد في بيانه المشترك بأن شراء تذاكر المباراة يتم حصريا من خلال الموقع الرسمي المخصص لبيع التذاكر، مشددا على أن الاتحاد والراعي الرسمي لا يتحملان أي مسؤولية في حال توجه البعض إلى شراء تذاكر من خارج الأطر القانونية، مشيرا إلى أن المختصين سيقومون عند بوابات الدخول للملعب من التأكد من بيانات صاحب التذكرة المخزنة على الرمز الشريطي للتذكرة نفسها.

كما حذر من بيع التذاكر بعد شرائها من الموقع بهدف تحقيق الأرباح المالية، مهددا بمعاقبة البائعين وفق القانون.