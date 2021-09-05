شيكابالا يشكر الرئيس السيسي على الإنجازات: كأنى رأيت أسوان أول مرة

القاهرة - سامية سيد - قدم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الطفرة الإنشائية التى شاهدها في محافظة أسوان مسقط رأسه أثناء زيارته الأخيرة.

وأضاف نجم الزمالك، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ع أنه شاهد إنجازات عظيمة تحققت هناك في أسوان تستحق الإشادة والتقدير والتحية مؤكدا أن رأى شاهد أسوان لأول مرة من عظمة الإنجازات.

وفجّر شيكابالا، مفاجأة، أنه كان هناك اتفاق بينه وبين الثنائى حازم إمام ومحمد عبد الشافى قائدا الفريق الأبيض، يقتضى أن درع الدورى سيتسلمه أيمن حفنى صانع الألعاب العائد لقلعة ميت عقبة، تكريما له واحتفاءً به وبعودته لارتداء القميص الأبيض بعد الفوز بالبطولة هذا الموسم الحالى، إلا أن ما حدث ليلة التتويج بالدورى أفسد ذلك.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.