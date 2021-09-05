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أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت، 4 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، عمر السعيد ومحمد صبحى ينتظمان فى تدريبات الزمالك غدًا بعد انتهاء الإعارة، وبكارى جاساما حكما لمباراة مصر والجابون غداً فى تصفيات كأس العالم.

بكارى جاساما حكما لمباراة مصر والجابون غداً فى تصفيات كأس العالم

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مواجهة مصر أمام الجابون غداً فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويدير اللقاء الحكم بكارى جاساما ويساعده عبد العزيز بولول جاوا ونفالى چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

 

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أعلن النادي الأهلي عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي من ناديى سموحة والاتحاد السكندري على التوالى، وجاءت عودة الثنائي بعدما وافق موسيماني المدير الفني للأهلي على عودة الثنائي حيث تابعهما الجهاز الفني طوال الموسم المنقضي.

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أوناجم يرافق بن شرقى على طائرة العودة إلى القاهرة للانتظام فى الزمالك

يصل المغربى محمد أوناجم لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمعار لصفوف الوداد المغربى، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أرسل مسئولو القلعة البيضاء تأشيرة السفر إلى اللاعب من أجل العودة والانتظام فى التدريبات.

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منتخب مصر بالزى الأساسى أمام الجابون غداً

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر والجابون، المقرر لها غدا الأحد، فى تصفيات كأس العالم، عن ارتداء منتخب مصر زيه الأساسى الأحمر والأبيض والأسود.

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اتحاد الكرة يطالب الإسماعيلى بسداد 8 ملايين جنيه فى قضية الجزيرى

أخطر مسئولو اتحاد الكرة نظراءهم فى النادى الإسماعيلى بحكم المحكمة الدولية النهائى الصادر للمهاجم التونسي لسعد الجزيرى، بالحصول على كامل عقده لمدة ثلاث سنوات وقدره 456 ألف دولار، ما يعادل 8 ملايين جنيه بعدما قام إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى بفسخ تعاقده من طرف واحد موسم 2019 ولابد من سدادها حتى لا يترتب عليها عقوبات جديدة تلحق الضرر البالغ بالنادى.

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3 ملايين جنيه سر فشل انتقال باسم مرسى لصفوف المصرى

فشلت مفاوضات نادى المصرى البورسعيدى مع نادى مصر المقاصة من أجل التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق الفيومى، فى الانتقالات الحالية استعدادا للموسم المقبل.

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عمر السعيد ومحمد صبحى ينتظمان فى تدريبات الزمالك غدًا بعد انتهاء الإعارة

أخطر الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة منتصر الرملاوى، اللاعبين المعارين بالعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض التى تنطلق غدًا الأحد، لبدء فترة الإعداد للموسم الكروى الجديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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