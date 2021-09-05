شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة يعلن توقيعه للزمالك 4 سنوات ويؤكد: عائلتى كلها زملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود شبانة، لاعب أسوان المنضم إلى الزمالك مؤخرًا، توقيعه على عقود انتقاله إلى نادى الزمالك لمدة 4 سنوات، وقال شبانة في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون سبورت 2: المفاوضات مع الزمالك بدأت منذ فترة وتواصل معى فاروق جعفر، وكان لدى أكثر من عرض، ولكن فضّلت عرض الزمالك لأنه شرف لأى لاعب، وأبلغت الإدارة برغبتى في اللعب للزمالك.

أضاف: عائلتى كلها زملكاوية، وحلم والدى كان أن ألعب للزمالك، وكان هناك مفاوضات من عدة أندية ولكن بعد عرض الزمالك قال لى والدى: "التيشرت الأبيض حاجة تانية وده حلمى"، ووقعت للزمالك 4 سنوات.

وتابع: أحلم بتحقيق البطولات للنادى ولم أنضم للفريق للجلوس على الدكة، وسأتنافس مع كباتن كبار مثل محمود علاء والونش وعبد الغنى، وأتمنى أكون موفقاً وأن تساندنى الجماهير، وأتمنى أكون إضافة للفريق.

واختتم: فاروق جعفر أبلغنى أن كارتيرون وضعنى ضمن أول الأسماء المرشحة للنادى، وأتمنى أكون على قدر هذه الثقة، وخلال يومين الزمالك سيعلن رسميا، وأتمنى أن تقف الجماهير فى ظهري، وأن نحقق بطولة أفريقيا، وكل هذا الكلام سيظهر فى الملعب.