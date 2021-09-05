شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يرتدى كرافتة بألوان نادى الزمالك خلال استضافته شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الإعلامى الكبير عمرو أديب، واحدا من الإعلاميين الذين يشتهرون بحبهم وتشجيعهم لنادى الزمالك، ويعتبر نفسه واحدا من مشجعى الفريق الأبيض، فى الفوز يفرح وفى الخسارة يزيد حبه له عشقا.



عمرو أديب وكرافتة الزمالك مع شيكابالا

وخلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" الذى يستضيف فيها قائد نادى الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، ظهر أديب مرتديا "كرافتة" تمثل ألوان تيشيرت فريق الزمالك البيضاء والمزينة بخطوط حمراء، احتفالا مع شيكا بفوز الزمالك بلقب الدورى للمرة الأولى منذ 6 مواسم والمرة 13 فى تاريخ القلعة البيضاء.

ويستضيف حاليا الإعلامى عمرو أديب، النجم شيكابالا، قائد فريق الزمالك، ليحتفل معه بدرع الدورى العائد لميت عقبة، ومن المنتظر أيضا أن يتحدث شيكا عن كواليس أزمته مع أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال تسليم درع الدورى فى المباراة الأخيرة من بطولة الدورى.