شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح عن تصريحات منسوبة إليه: عارية من الصحة والمقصود تشويه صورتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أن التصريحات المنسوبة إليه بتوجيه الدورى العام في الموسم الماضى إلى نادى الزمالك، هى تصريحات عارية تماما من الصحة.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون سبورت 2: الأمر غير محترم، أنا موجود في تونس كيف يتم أخذ تصريح على لسانى في دولة أخرى، المفترض لو لى تصريح سيظهر في تونس، ولكن هذا كلام غير محترم ومن كتبه لا يمتلك أمانة القلم، ولم أكن أريد أن أرد ولكن يجب أن تفهم الجماهير.

وأضاف: للأسف لا نبحث عما هو فيه الصالح لبلدنا وبعض الناس تريدنا أن نصطدم وتأخذنا لأماكن بعيدة، وهل هناك شخص عاقل في العالم سيقول تصريحا مثل ذلك التصريح، لا أصدق ما حدث، وأنا أتواجد في تونس لحضور دورة تدريبية ينظمها الاتحاد الدولى للحكام.

وتابع: لا يوجد معنا ولا إعلامى ولا صحفى، وليس لدينا أى وقت لأحاديث صحفية مع أحد.

وأردف: المقصود تشويه صورتى بهذا التصريح الغير صحيح، أنا كنت مسؤولاً عن أولئك الحكام يوماً ما وكانوا مثل أولادى ولا يمكن أن أتحدث عنهم بهذا الشكل.

واختتم: لا يوجد تحكيم خال من السلبيات، وتجربة الفار يجب أن نستثمرها، ولا يمكن أن أضرب في تحكيم بلدى الذى كنت مسؤولاً عنه، أدعم جميع حكام الدورى المصرى واسألوا وجيه أحمد، كما أن البنا وإبراهيم نور الدين كانا من أفضل الحكام في الموسم الماضى، لأن الفار لم يتدخل في قراراتهما بشكل كبير.