7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، 4 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يعلن رسمياً عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر للفريق، أوناجم يرافق بن شرقى على طائرة العودة إلى القاهرة للانتظام فى الزمالك.

الأهلي يعلن رسمياً عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر للفريق

أعلن النادي الأهلي عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي من ناديى سموحة والاتحاد السكندري على التوالى، وجاءت عودة الثنائي بعدما وافق موسيماني المدير الفني للأهلي على عودة الثنائي حيث تابعهما الجهاز الفني طوال الموسم المنقضي.

أوناجم يرافق بن شرقى على طائرة العودة إلى القاهرة للانتظام فى الزمالك

يصل المغربى محمد أوناجم لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمعار لصفوف الوداد المغربى، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أرسل مسئولو القلعة البيضاء تأشيرة السفر إلى اللاعب من أجل العودة والانتظام فى التدريبات.

منتخب مصر بالزى الأساسى أمام الجابون غداً

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة منتخب مصر والجابون، المقرر لها غدا الأحد، فى تصفيات كأس العالم، عن ارتداء منتخب مصر زيه الأساسى الأحمر والأبيض والأسود.

اتحاد الكرة يطالب الإسماعيلى بسداد 8 ملايين جنيه فى قضية الجزيرى

أخطر مسئولو اتحاد الكرة نظراءهم فى النادى الإسماعيلى بحكم المحكمة الرياضية الدولية النهائى الصادر للمهاجم التونسي لسعد الجزيرى، بالحصول على كامل عقده لمدة ثلاث سنوات وقدره 456 ألف دولار، ما يعادل 8 ملايين جنيه بعدما قام إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى بفسخ تعاقده من طرف واحد موسم 2019 ولابد من سدادها حتى لا يترتب عليها عقوبات جديدة تلحق الضرر البالغ بالنادى.

3 ملايين جنيه سر فشل انتقال باسم مرسى لصفوف المصرى

فشلت مفاوضات نادى المصرى البورسعيدى مع نادى مصر المقاصة من أجل التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق الفيومى، فى الانتقالات الحالية استعدادا للموسم المقبل.

مجلس الأهلي يجتمع غداً لتحديد موعد الانتخابات

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً في الثالثة عصر غد، الأحد، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على الصعيد الرياضي والإنشائي، ومن المقرر أن يُحدد مجلس الأهلي فى اجتماع الغد موعد انتخابات النادى المقبلة والتى ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل بنسبة كبيرة للغاية.

الإسماعيلى يتصدر دائرة الترشيحات لضم "أوسة" والحسم وفقًا لمصير إيهاب جلال

كشف مصدر مطلع بنادى وادى دجلة عن اتفاق إدارة الإسماعيلى مع دجلة للحصول على خدمات محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس الفريق الدجلاوى، بداية من الموسم الجديد، مع ترحيب الحارس الذى يمتلك الخبرات بعد سنين من العطاء فى الملاعب مع الزمالك والمنتخب ونادى إنبى والجونة ودجلة، ودخل الإسماعيلى فى تلك المفاوضات بناءً على طلب من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الذى يرى أن عبد المنصف هو الأنسب لطريقة لعبه إلى جانب تألقه فى الدورى الممتاز فى السنوات الأخيرة مع وادى دجلة.