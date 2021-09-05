شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 4 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادى الزمالك اليوم السبت، 4 / 9 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، الزمالك يعلن رسميا انتقال كريم بامبو للبنك الأهلي مقابل 10 ملايين جنيه، وأوناجم يرافق بن شرقى على طائرة العودة إلى القاهرة للانتظام فى الزمالك.

أوناجم يرافق بن شرقى على طائرة العودة إلى القاهرة للانتظام فى الزمالك

يصل المغربى محمد أوناجم لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمعار لصفوف الوداد المغربى، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أرسل مسئولو القلعة البيضاء تأشيرة السفر إلى اللاعب من أجل العودة والانتظام فى التدريبات.

الزمالك يعلن رسميا انتقال كريم بامبو للبنك الأهلي مقابل 10 ملايين جنيه

أعلن نادى الزمالك انتقال كريم بامبو لاعب الفريق إلى نادى البنك الأهلى مقابل 10 ملايين جنيه، وذلك بعد تألق اللاعب مع البنك الأهلى خلال الفترة التى أمضاها داخله معارا من الزمالك فى يناير الماضي.

لقطات من احتفال شيكابالا بتتويج الزمالك بالدورى فى أسوان.. صور

استغل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، الإجازة التى حصل عليها مع لاعبى الأبيض عقب الانتهاء من منافسات الدورى الممتاز، لقضاء عطلته فى أسوان مسقط رأسه، حيث شهدت زيارته احتفالاً مع الجماهير والأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الأباتشى خلال تواجده معهم.

عكس الاتجاه.. إعفاء طارق حامد من عقوبة الإنذارات فى الزمالك بقرار كارتيرون

لُقب بـ"المقاتل" ووصفه البعض بصاحب التدخلات العنيفة، نظرًا لأدائه القوى داخل المستطيل الأخضر، إلا أن المدربين ينظرون له بمنظور عكس الاتجاه، ويرون أنه أحد أبرز وأهم الأعمدة الأساسية فى صفوف الفريق.. هو طارق حامد صاحب لقب "قلب الأسد" الذى يُعد من أهم لاعبى الوسط فى مصر والوطن العربى فى السنوات الأخيرة.

سيف فاروق جعفر يدخل حسابات سيراميكا فى الانتقالات الصيفية

دخل سيف فاروق جعفر، ناشئ نادى الزمالك، حسابات نادى سيراميكا بقيادة هيثم فاروق، لتدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل، لتحقيق مركز متقدم فى الدورى الممتاز.

عمر السعيد ومحمد صبحى ينتظمان فى تدريبات الزمالك غدًا بعد انتهاء الإعارة

أخطر الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة منتصر الرملاوى، اللاعبين المعارين بالعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض التى تنطلق غدًا الأحد، لبدء فترة الإعداد للموسم الكروى الجديد.

اجتماع تنسيقى للسوبر الأفريقى لليد بحضور ممثلى الزمالك والأهلى غداً

يُعقد غدا، الأحد، اجتماع تنسيقي للترتيب لمباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.