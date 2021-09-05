شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يرد على شائعات الرحيل عن الأهلي: مفيش وقت نضيعه ومستعد للموسم الجاى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رد طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادى الأهلى، على شائعات رحيله عن القلعة الحمراء التى شهدتها الفترة الماضية، ونشر طاهر فيديو عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" خلال قيامه بالتدريبات وعلق: مفيش وقت نضيعه مستعد للموسم الجاى.
ونفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تمامًا ما تردد عن إمكانية إعارة طاهر محمد طاهر، جناح الفريق لأي نادٍ آخر، وأضاف أن هذا الكلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.
وأكد أمير توفيق أن طاهر محمد طاهر من العناصر المتميزة في فريق الأهلي، ويعوّل عليه الجهاز الفني مع زملائه الكثير في المرحلة المقبلة.
وأشار مدير التعاقدات إلى أن الشائعات التي تتردد حول «إعارة طاهر محمد طاهر» هدفها زعزعة استقرار الفريق على غرار الشائعة التي ترددت من قبل عن وجود اتجاه لإعارة مدافع الفريق بدر بانون، وهو أيضًا كلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح أمير توفيق أن الثنائي طاهر محمد طاهر، وبدر بانون، من العناصر الأساسية في الأهلى، ولم يحدث لا من قريب ولا من بعيد أى نقاش حول إمكانية رحيلهما.