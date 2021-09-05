شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر يرد على شائعات الرحيل عن الأهلي: مفيش وقت نضيعه ومستعد للموسم الجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادى الأهلى، على شائعات رحيله عن القلعة الحمراء التى شهدتها الفترة الماضية، ونشر طاهر فيديو عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" خلال قيامه بالتدريبات وعلق: مفيش وقت نضيعه مستعد للموسم الجاى.

ونفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تمامًا ما تردد عن إمكانية إعارة طاهر محمد طاهر، جناح الفريق لأي نادٍ آخر، وأضاف أن هذا الكلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.

وأكد أمير توفيق أن طاهر محمد طاهر من العناصر المتميزة في فريق الأهلي، ويعوّل عليه الجهاز الفني مع زملائه الكثير في المرحلة المقبلة.

وأشار مدير التعاقدات إلى أن الشائعات التي تتردد حول «إعارة طاهر محمد طاهر» هدفها زعزعة استقرار الفريق على غرار الشائعة التي ترددت من قبل عن وجود اتجاه لإعارة مدافع الفريق بدر بانون، وهو أيضًا كلام كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح أمير توفيق أن الثنائي طاهر محمد طاهر، وبدر بانون، من العناصر الأساسية في الأهلى، ولم يحدث لا من قريب ولا من بعيد أى نقاش حول إمكانية رحيلهما.