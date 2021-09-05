شكرا لقرائتكم خبر عن داوود وحلمي ودرويش يقتربون من معاونة ديسابر في قيادة المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتفاق مبدئي بين النادي المصري والفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب الإسماعيلي وبيراميدز السابق، لقيادة النادي المصري، وخلافة على ماهر على رأس الجهاز الفني للنادي البورسعيدي، بعد تقريب وجهات النظر المادية بين الطرفين.

وعلم ”الخليج 365” أن الطرفين اتفقا على ثلاثة مدربين من أبناء بورسعيد لمعاونة ديسابر في مهمته الجديدة، وهما الثلاثي، سيف داوود وعبد الله درويش وكريم حلمي.

وطلب المدير الفني الفرنسي، راتبا شهريا يصل لـ50 ألف دولار، مقابل قيادة النادي المصري، وخلافة على ماهر على رأس الجهاز الفني للنادي البورسعيدي، لكن النادي المصري عرض 20 ألفا فقط، وتجرى المفاوضات حاليًا لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

واقترب المصري وديسابر من الاتفاق على راتب بـ 30 ألف دولار شهريا لتولى المدرب الفرنسي المهمة وقيادة الفريق محليا وقاريا حيث يستعد المصري للمشاركة بالكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير ربطت بين ديسابر والمدرب الفرنسي في الساعات الأخيرة، بعد رحيل على ماهر عن الفريق، لا سيما أن إدارة الفريق البورسعيدي تستعجل حسم ملف المدير الفني لتولى ملف الصفقات وفترة الإعداد للموسم الجديد.

وتقدم علي ماهر المدير الفني للمصري باستقالته من تدريب الفريق بسبب المستحقات المالية المتأخرة، وعدم التعاقد مع صفقات سوبر حتى الآن، بالرغم من استعدادات النادي لخوض غمار الكونفدرالية الافريقية في الموسم المقبل.