شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يخضع للكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للكشف الطبي اليوم، بأحد المراكز الطبية، تحت قيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والدكتور محمد الششتاوي إخصائي العلاج الطبيعي.

وأجرى لاعب الزمالك كل الفحوصات الطبية اللازمة اليوم، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد انضم للزمالك في صفقة انتقال حر قادما من المصري، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال لصفوف القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.