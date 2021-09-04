شعار الأهلي نازي.. إبراهيم عيسى يثير غضب الأهلاوية.. وشادي محمد يرد: فذلوك ومكانه البيت.. ومجلس الخطيب يدرس شطب عضوية الإعلامي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار الإعلامي إبراهيم عيسى، حالة من الجدل بعد تصريحاته التي أثارت غضب جماهير الأهلي بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الإعلامي، شعار "الأهلي فوق الجميع" الذي يردّده عشاق المارد الأحمر، بأنه تعبير نازي.

وقال خلال برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "دلالة شعار الأهلي فوق الجميع يجب أن تكون معروفة لدى الأهلاوي قبل الزملكاوي، هي أن الأهلي فوق الأهلاوية".

في سياق آخر، رأى عيسى أن التعصب الرياضي هو مصدر الحياة الوحيد لكرة القدم المصرية، معتبرًا أنه لولا هذا التعصب لما كانت هناك كرة قدم.

وأضاف: "كرة القدم في مصر متخلفة، والدوري المصري بدائي وعشوائي ولا يمكن أن نعتبره بطولة كروية ممتعة لها قوام مبهج أو يحمل قدرًا من التسلية".

ورأى أن الكرة المصرية مختلفة عن كرة القدم التي تُمارس حول العالم، ودعا إلى إطلاق اسم آخر عما ما يحدث في مصر، ورأى أن هذا الأمر لا يقتصر على أداء اللاعبين ومستوياتهم وحجم إخلاصهم لكن أيضًا في التصوير التلفزيوني الذي وصفه بـ"البدائي المختلف".

وأثار حديث عيسي غضب الجماهير الأهلاوية، حيث قال مغردون إن الإعلامي "ناقض نفسه وتبنى دون أن يدرك، خطابا فضح انحيازه للزمالك."

في حين تحرك عشاق النادي الأهلي وقنواته الإعلامية للدفاع عن ناديهم ضد ما وصفوه بـ "المغالطات التي روج لها عيسى".

وقد أشار عدد من الإعلاميين الرياضيين إلى أن الأب الروحي للنادي الأحمر صالح سليم هو أول من رفع شعار "الأهلي فوق الجميع" خلال انتخابات رئاسة النادي في تسعينيات القرن الماضي".

وشدد الرئيس السابق للأهلي، حسن حمدي، في أكثر من مناسبة، بأن صالح سليم كان يقصد "أن مصلحة الأهلي تأتي قبل مصلحتهم الشخصية".

شادي يهاجم عيسى

من جانبه، أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن القلعة الحمراء كيان كبير وأكبر من أشخاص أفكارهم سامة.

وفي تصريحات لـموقع "صدى البلد" قال شادي محمد نجم الأهلي السابق : إبراهيم عيسي “ ملك الفذلكة” ودايما “ الفذلكة” مش بتطلع حلوة كل مرة ويجب عليه أن يعرف جيدا قيمة الأهلي التاريخية.

وأكمل : لا أعلم اسم برنامج إبراهيم عيسي ولم أشاهد الحلقة، وأري أنه يجب أن يعود للمنزل بدلا من الظهور في البرامج بنظام الشحاتة.

وأوضح : إبراهيم عيسي أفكاره سامة وأتخيل أن من يسمعون له يجب أن يكونوا أصحاب فلسفة غريبة ويكونوا مستعدين لاستقبال “ الفذلكة”.

الأهلي يدرس شطب عضوية عيسى

وبحسب موقع "الوطن سبورت"، يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي شطب عضوية إبراهيم عيسى، وذلك بعد تجاوزه ضد النادي الأهلي وجماهيره.

ويتابع مجلس الأهلي، مع إدارة الشؤون القانونية، شطب عضوية الإعلامي، بعد الرجوع إلى لائحة النظام الأساسي، التي ينص أحد بنودها على معاقبة العضو العامل الذي يتجاوز في حق النادي وأعضائه وجماهيره، بالشطب.

كما يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، توجيه دعوة عاجلة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي دعوة الخطيب، للاجتماع، من أجل التحرك ضد المتجاوزين في حق النادي وجماهيره وتقديم بلاغ للنائب العام، وخاصة الإعلامي إبراهيم عيسي، بعد وصفه الأهلي وجماهيره بالنازية.

وعقدت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي، ظهر اليوم، اجتماعًا مطولًا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان الإعلامي وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازيين».

وفي ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي، في اجتماعه غدًا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات.